El equipo dirigido por Mauricio Pochettino logró imponerse gracias a un gol de Folarin Balogun en la primera mitad. Sin embargo, el encuentro se complicó en el complemento cuando el delantero fue expulsado con tarjeta roja directa, dejando al conjunto anfitrión con diez jugadores.

Ads

Puede interesarte

Pese a la inferioridad numérica, Estados Unidos resistió los intentos de reacción del conjunto bosnio y sentenció el resultado a los 82 minutos mediante un tiro libre convertido por Malik Tillman.

Con este triunfo, el seleccionado norteamericano selló su pase a la fase eliminatoria y ya conoce a su próximo rival: Bélgica. El duelo por los octavos de final se disputará el lunes 6 de julio en el Lumen Field, en un cruce que reeditará antecedentes mundialistas y aparece como uno de los enfrentamientos más atractivos de la ronda.



Ads

Ads