Cristian “Cuti” Romero está listo para viajar a Madrid y convertirse en nuevo jugador del Atlético de Madrid.

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El club español acordó con Tottenham una operación de 40 millones de euros, incluidos los bonos, por el defensor central de la Selección Argentina. Además, el acuerdo contempla una cláusula de recompra para el conjunto inglés y el 15% de una futura venta.

Romero firmará un contrato por cinco años y comenzará una nueva etapa en España después de cinco temporadas en Tottenham, donde conquistó la Europa League en 2025.

El Barcelona, que también había seguido de cerca al argentino, finalmente decidió no avanzar con la operación.

Así, el Cuti está a un paso de convertirse en nuevo refuerzo del Atlético de Madrid.

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