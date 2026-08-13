La Selección Argentina de Taekwondo ITF ya se encuentra en China para afrontar una nueva competencia internacional, con presencia marplatense dentro de la delegación. Tomás Maimone integra el equipo nacional que arribó al país asiático.

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La delegación recibió una bienvenida oficial con el mensaje “Welcome Argentina ITF National Team” y comenzó con los preparativos para su primera presentación.

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Este sábado, el seleccionado argentino competirá en la ciudad de Suzhou, provincia de Jiangsu, ubicada a unos 100 kilómetros de Shanghái. El plato fuerte de la jornada será el enfrentamiento entre Argentina y China por el ITF Open.

Tras su participación en territorio chino, el equipo viajará a Seúl, Corea del Sur, donde disputará otro campeonato en el Kukkiwon, reconocido como uno de los principales centros mundiales vinculados con el taekwondo.

Maimone llega a la gira internacional luego de completar su preparación en el Club River Plate de Mar del Plata, donde entrenó junto al maestro Alejandro Yapuncic. El representante local afrontará así dos importantes desafíos consecutivos con la Selección Argentina.

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