Kimberley visita a Atenas de Río Cuarto por el Torneo Federal
El conjunto de Mariano Mignini visita esta noche, desde las 21, a Atenas de Río Cuarto, por la tercera fecha del Torneo Federal.
El equipo marplatense llega tras vencer 1-0 a Argentino de Monte Maíz, con gol de Facundo Russo, y luego de cumplir una fecha libre.
Atenas, por su parte, también llega envalentonado tras derrotar 2-1 como visitante a Argentino de Monte Maíz. Además, buscará cortar una racha de cinco partidos sin ganar como local en el estadio 9 de Julio. Su último triunfo en casa fue el 10 de mayo: desde entonces, cosechó tres derrotas y dos empates.
El encuentro tendrá como árbitro principal a José Darío Sandoval, quien estará acompañado por Matías Coria y Oscar Bono como asistentes, mientras que Bruno Pezzotta será el cuarto árbitro.
El encuentro se podrá seguir en vivo a través de YouTube, en el canal La Gloria o Devoto.