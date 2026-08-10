El Barcelona continúa trabajando para reforzar su delantera y tiene a Julián Álvarez como principal objetivo. Sin embargo, ante las dificultades para concretar la llegada del atacante del Atlético de Madrid, el club español ya comenzó a evaluar otras opciones.

Ads

Según informó El Desmarque, Lautaro Martínez aparece como el Plan B del conjunto catalán. El delantero argentino, capitán y figura del Inter de Milán, sería una alternativa que genera especial interés en Hansi Flick, quien sería un gran admirador de sus características.

La búsqueda de un nuevo delantero tomó mayor importancia en el Barcelona tras la salida de Robert Lewandowski, mientras que Ferran Torres también estaría próximo a dejar el club para continuar su carrera en el PSG.

En este contexto, el Barcelona mantiene la presión por Julián Álvarez, pero al mismo tiempo comienza a preparar un escenario alternativo. Lautaro, de 28 años y con contrato con el Inter, aparece así como uno de los nombres que podría tomar fuerza en el mercado de pases.

Por ahora, el argentino no es la primera opción: el gran objetivo sigue siendo Julián Álvarez. Pero si las negociaciones por el delantero del Atlético no llegan a buen puerto, Lautaro podría convertirse en el elegido para liderar el ataque blaugrana.

Ads

Ads