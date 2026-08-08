Lionel Messi arribará hoy a Rosario entre las 20:00 y las 20:30 procedente de Estados Unidos, con el objetivo de reencontrarse con sus seres queridos y despedir a su padre, Jorge Messi, fallecido a los 68 años como consecuencia de un delicado cuadro de salud que atravesaba desde hacía meses.

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El capitán del seleccionado nacional interrumpió su agenda deportiva con el Inter Miami para volar al país y reencontrarse con su madre, Celia Cuccittini, sus hermanos Rodrigo, Matías y María Sol, y el entorno más cercano de la familia.

Por decisión expresa de los allegados, no se realizará una ceremonia velatoria pública y las exequias se llevarán a cabo en un marco de estricto hermetismo y privacidad, al margen de la exposición mediática. Los restos de Jorge Messi serán trasladados al cementerio privado Parque del Solar, ubicado en la localidad de Villa Gobernador Gálvez, para su posterior inhumación, de la cual no se difundieron precisiones de agenda.

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Tras confirmarse la noticia de su deceso en un sanatorio rosarino, entidades del ámbito futbolístico internacional como la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la CONMEBOL y el FC Barcelona manifestaron de manera pública sus condolencias al futbolista y su familia ante el difícil momento.

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