La Reserva Natural Laguna de los Padres será escenario el 4 de octubre de la duodécima edición de los 15K Open Sports Laguna, una de las carreras de aventura con mayor historia y convocatoria de Mar del Plata. La competencia tendrá un recorrido renovado y ofrecerá distancias de 5, 10 y 15 kilómetros.

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Desde 2013, el evento desafía a corredores de distintos niveles y se consolidó como una de las citas tradicionales del calendario deportivo de la ciudad. En esta nueva edición, la propuesta volverá a combinar exigencia física, aventura y contacto con la naturaleza.

El circuito contará con barro, agua, pasto, senderos y bosque, en un entorno natural característico de la Laguna de los Padres. Además de los 15 kilómetros, los participantes podrán optar por las distancias de 10 y 5 kilómetros, con alternativas tanto para corredores experimentados como para quienes se inician en este tipo de competencias.

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La inscripción se encuentra abierta y se realiza de manera online a través de la página oficial www.superate.com.ar.

Como parte de la inscripción, los participantes recibirán la remera técnica oficial HOKA, diseñada especialmente para la práctica deportiva y convertida en uno de los distintivos de la competencia.

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Una de las principales novedades será el circuito, que fue modificado respecto de ediciones anteriores para incorporar nuevos desafíos. La organización también pondrá especial atención en la seguridad y el bienestar de los corredores, con personal distribuido a lo largo del trazado para acompañar, orientar y asistir a los participantes.

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La competencia tendrá además una importante premiación, con más de 4 millones de pesos en órdenes de compra destinados a los ganadores de la clasificación general y de las distintas categorías de los 15K.

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