Quilmes de Mar del Plata confirmó la incorporación de Santiago Aman para la próxima temporada de la Liga Argentina. El alero de 1,93 metros, surgido de Estudiantes de Olavarría, se sumará al plantel dirigido por Sebastián Saborido tras su reciente paso por Atenas de La Plata.

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Aman disputó 16 partidos durante su estadía en la entidad platense, con un promedio de 29 minutos en cancha. En ese período registró un 52% de efectividad en dobles, un 21% en triples y un 53% en tiros libres.

Además, el jugador olavarriense promedió 7,2 rebotes por partido, uno de los principales aspectos de su producción estadística durante su participación en el certamen.

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Con la llegada de Aman, el equipo conducido por Saborido ya cuenta con todas sus fichas mayores confirmadas de cara a la próxima temporada.

El plantel tendrá a los extranjeros Rafael Alberton Rodrigues y Bryce Beamer, además de Valentín Duvanced, el escolta Federico Elías, los hermanos Manuel y Augusto Alonso y Pablo Alderete, quien renovó su vínculo con la institución.

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