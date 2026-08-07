El conjunto marplatense, dirigido por Israel Damonte, visita 19.30 a Rosario Central por la fecha 4 del Torneo Clausura, un Aldosivi que atraviesa un presente complicado, viene de caer 2-1 como local frente a Gimnasia y Esgrima La Plata y anteriormente había perdido 1-0 ante Barracas Central, resultados que profundizaron su mal momento futbolístico.

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Enfrente estará un Rosario Central que llega fortalecido tras conseguir un valioso triunfo por 1-0 frente a River Plate en el Monumental. El equipo de Jorge Almirón sumó así su primera victoria en el certamen, luego de haber perdido 2-1 ante Belgrano en el debut e igualado 1-1 frente a Racing, y buscará otros tres puntos para llegar con confianza a los octavos de final de la Copa Libertadores ante Corinthians.

Entre las novedades del Canalla aparece el reciente refuerzo Alan Rodríguez, convocado con la camiseta número 88 y con chances de hacer su debut. Además, Jaminton Campaz será de la partida pese a los rumores que lo vinculan con un posible pase al América de México.

El encuentro contará con el arbitraje de Pablo Echavarría y se disputará en el Gigante de Arroyito, donde Aldosivi intentará dar el golpe y cortar una extensa sequía de triunfos.

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