River continúa definiendo el futuro de los futbolistas que quedaron al margen del proyecto deportivo y ahora llegó el turno de Kevin Castaño. El mediocampista colombiano jugará la próxima temporada en Atlético Mineiro, club brasileño al que llegará mediante un préstamo con cargo.

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El acuerdo contempla una cesión por un año a cambio de 500 mil dólares, mientras que el conjunto brasileño contará con una opción de compra de 5 millones de dólares por el 50% del pase, sujeta al cumplimiento de determinados objetivos.

Castaño, que se encontraba licenciado por el club y entrenándose en Colombia tras su participación en el Mundial con su selección, viajará en las próximas horas a Brasil para incorporarse al equipo dirigido por Eduardo Domínguez. El volante había sido sondeado también por Vasco da Gama, aunque finalmente continuará su carrera en el "Galo".

El colombiano había llegado a River a comienzos del año pasado como una de las grandes apuestas del segundo ciclo de Marcelo Gallardo. El Millonario desembolsó alrededor de 14 millones de dólares por el 100% de su ficha, proveniente de Águilas Doradas.

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