El ex Atletico Madrid llegará a Núñez luego de que River acordara la compra del 100% de su ficha por 20 millones de euros (distintas versiones indican una cifra cercana a los 21 millones de euros incluyendo variables). Además, la operación contempla la posibilidad de una futura transferencia al Atlético de Madrid por unos 40 millones de euros una vez que el mediocampista complete aproximadamente un año y medio en el club.

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Almada firmará un contrato por tres años y medio y percibirá un salario cercano a los 5 millones de dólares por temporada, convirtiéndose en una de las principales apuestas de la dirigencia para reforzar el plantel de Eduardo Coudet.

En los próximos días se realizará la revisión médica y la firma del vínculo, tras lo cual quedará habilitado para integrar la lista de buena fe de River en la Copa Sudamericana, donde el conjunto de Núñez se medirá frente a Independiente Santa Fe.

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