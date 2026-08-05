El experimentado delantero ecuatoriano alcanzó un principio de acuerdo con el Xeneize y, si no surgen inconvenientes de último momento, llegará a Buenos Aires entre el viernes y el sábado para realizarse la revisión médica.

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El atacante, de 36 años, se encuentra resolviendo algunos asuntos personales antes de emprender su viaje hacia la Argentina. Una vez completados esos trámites, se sumará a la delegación azul y oro para avanzar con los pasos finales de la operación.

La dirigencia de Boca tiene previsto que Valencia firme un contrato por 18 meses, la apuesta por un futbolista de amplia trayectoria internacional y con un destacado recorrido en la selección de Ecuador. Valencia es el máximo goleador histórico de la Tri, con 49 goles, una marca que lo consolidó como uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol ecuatoriano.

Con una extensa trayectoria en el fútbol europeo, mexicano, brasileño y en la selección de Ecuador, el delantero llega pese a su edad, tras una temporada con buenos registros en el fútbol mexicano. En su último paso por Pachuca disputó 22 partidos y convirtió ocho goles, mientras que cerró su ciclo en el conjunto de los Tuzos con 27 tantos en 49 encuentros, números que respaldan la decisión de Boca de apostar por su experiencia y capacidad goleadora.

De concretarse la revisión médica sin inconvenientes, el anuncio oficial podría darse durante el fin de semana.

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