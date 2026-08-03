Los hinchas argentinos podrían tener en septiembre la oportunidad de recibir al plantel completo que llegó a la final del Mundial 2026. La Asociación del Fútbol Argentino trabaja en la organización de un amistoso en el país, luego de que varias figuras no regresaran junto con la delegación tras el partido decisivo ante España.

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El encuentro formaría parte de la próxima ventana internacional, prevista entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. Durante ese período, que permite disputar hasta cuatro compromisos, la dirigencia tendría previsto programar tres presentaciones: dos en China y una frente al público local.

Por el momento, la planificación no fue anunciada oficialmente. Tampoco se conocen los posibles adversarios, el estadio elegido ni el día en que se realizaría el partido en territorio argentino.

La iniciativa busca generar un reencuentro más amplio después del subcampeonato, ya que Lionel Messi y Rodrigo De Paul viajaron directamente a Miami tras la final disputada el 19 de julio en Nueva Jersey. Tampoco retornaron Enzo Fernández, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina, Gerónimo Rulli, Juan Musso, Nicolás Paz y Giuliano Simeone.

Una parte del equipo aterrizó en Ezeiza el 20 de julio y fue recibida por miles de personas. La Banda de Granaderos acompañó la llegada con la interpretación de “Muchachos”, aunque no hubo una celebración masiva como la realizada después de la conquista de Qatar 2022.

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El eventual amistoso permitiría reunir nuevamente al grupo conducido por Lionel Scaloni y darle al público una despedida más completa después de la campaña mundialista. La confirmación dependerá ahora de las negociaciones que lleva adelante la AFA para cerrar el calendario internacional.

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