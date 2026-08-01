San Lorenzo goleó a Alvarado y quedó a un paso de avanzar en el Torneo Federal femenino
El conjunto marplatense se impuso por 4 a 1 en el encuentro de ida y afrontará la revancha del próximo jueves con una ventaja importante en busca de la clasificación.
San Lorenzo de Mar del Plata dio un paso clave en el Torneo Federal femenino al derrotar este sábado por 4 a 1 a Alvarado en el partido de ida de la serie, disputado en el estadio "Juan Montoya".
Tras un inicio equilibrado, Karen Ferreyra abrió el marcador a los 16 minutos del primer tiempo para adelantar al conjunto dirigido por Cristian Pérez. Alvarado logró igualar transitoriamente, pero a los 35 minutos Milagros Maraz volvió a poner en ventaja a San Lorenzo, que se fue al descanso con un 2 a 1 a favor.
En la segunda mitad, el equipo azulgrana terminó de imponer su superioridad. Apenas iniciado el complemento, Ana Cruz amplió la diferencia al convertir el tercer gol y, a los 33 minutos, volvió a aparecer para sellar el 4 a 1 definitivo y darle una cómoda ventaja a su equipo de cara a la definición de la serie.
San Lorenzo formó con Yesica Vercelli; Brisa Villalba, Noelia Erede, Geraldine Arbelo, Yamila Costoya, Jenifer Flores, Nicole Villalba y Tatiana Buabud; Araceli Torena, Priscila Medina, Milagros Maraz, Rocío Varela, Yanina Décima y Milena Braña; Ana Cruz, Morena Barraza y Karen Ferreyra.
Con este resultado, San Lorenzo llegará con mayor tranquilidad al partido de vuelta, que se disputará el próximo jueves y definirá cuál de los dos equipos avanzará a la siguiente instancia del Torneo Federal femenino.