San Lorenzo de Mar del Plata dio un paso clave en el Torneo Federal femenino al derrotar este sábado por 4 a 1 a Alvarado en el partido de ida de la serie, disputado en el estadio "Juan Montoya".

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Tras un inicio equilibrado, Karen Ferreyra abrió el marcador a los 16 minutos del primer tiempo para adelantar al conjunto dirigido por Cristian Pérez. Alvarado logró igualar transitoriamente, pero a los 35 minutos Milagros Maraz volvió a poner en ventaja a San Lorenzo, que se fue al descanso con un 2 a 1 a favor.

En la segunda mitad, el equipo azulgrana terminó de imponer su superioridad. Apenas iniciado el complemento, Ana Cruz amplió la diferencia al convertir el tercer gol y, a los 33 minutos, volvió a aparecer para sellar el 4 a 1 definitivo y darle una cómoda ventaja a su equipo de cara a la definición de la serie.

San Lorenzo formó con Yesica Vercelli; Brisa Villalba, Noelia Erede, Geraldine Arbelo, Yamila Costoya, Jenifer Flores, Nicole Villalba y Tatiana Buabud; Araceli Torena, Priscila Medina, Milagros Maraz, Rocío Varela, Yanina Décima y Milena Braña; Ana Cruz, Morena Barraza y Karen Ferreyra.

Con este resultado, San Lorenzo llegará con mayor tranquilidad al partido de vuelta, que se disputará el próximo jueves y definirá cuál de los dos equipos avanzará a la siguiente instancia del Torneo Federal femenino.

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