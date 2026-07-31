Tras igualar 1-1 en el resultado global frente a O'Higgins, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena se impuso en la definición por penales y avanzó a la próxima instancia del certamen continental.

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En el estadio El Teniente de Rancagua, el Xeneize no pudo defender la ventaja mínima que había obtenido en el partido de ida disputado en La Bombonera y volvió a mostrar un rendimiento que dejó más dudas que certezas.

Durante gran parte del encuentro, Boca careció de juego y de profundidad. Recién en los últimos 15 minutos logró adueñarse de la pelota y empujar a su rival contra su arco en busca de la clasificación, aunque no consiguió resolver la serie en los 90 minutos.

En medio de un funcionamiento colectivo discreto, los juveniles Tomás Aranda y Leonel Flores, ambos de 19 años y surgidos del Predio Boca, fueron de los puntos más destacados del equipo y le aportaron intensidad a un conjunto que, por momentos, no encontró respuestas futbolísticas.

Tras el encuentro, Arruabarrena fue autocrítico con la actuación de sus dirigidos: "Soy autocrítico: de esta manera serán pocas las victorias que vamos a conseguir", expresó el entrenador.

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Con la clasificación asegurada, Boca ya conoce a su próximo rival: enfrentará a Deportivo Recoleta en los octavos de final de la Copa Sudamericana. El partido de ida se disputará durante la semana del 12 de agosto en Buenos Aires, mientras que la revancha será la semana del 19 de agosto en Paraguay.

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