Una serie producida por la categoría junto a la entrevistadora británica Amelia Dimoldenberg, en la que los pilotos recorren distintos circuitos mientras responden preguntas sobre su vida fuera de las pistas.

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Durante el episodio, el piloto argentino paseó por el circuito de Barcelona a bordo de un auto de calle de Alpine y dejó varios momentos divertidos. Uno de los más comentados fue cuando le enseñó a estacionar a Dimoldenberg con una frase que rápidamente se volvió viral: "Dale un besito a la pared".

En la charla también habló sobre sus costumbres y dejó en claro cuál es una de sus grandes pasiones fuera del automovilismo.

"Estoy obsesionado y adicto al mate", confesó Colapinto, quien además reveló que siempre lleva un mate en su auto de Fórmula 1. El argentino también aprovechó la entrevista para hablar sobre el asado y otras tradiciones que extraña cuando compite en el exterior.

En el plano deportivo, Colapinto viene de finalizar 15° en el Gran Premio de Hungría, donde reconoció que Alpine sufrió una importante falta de ritmo y adherencia durante todo el fin de semana.

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Ahora, el piloto aprovechará el receso de verano de la máxima categoría antes de volver a la acción entre el 21 y el 23 de agosto, cuando se dispute el Gran Premio de los Países Bajos en el circuito de Zandvoort.

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