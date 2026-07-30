La pretemporada realizada en Europa no alcanzó para cambiar la imagen de un equipo que sigue sin encontrar funcionamiento ni respuestas futbolísticas.

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Tras el encuentro, Coudet fue autocrítico y marcó una de las principales falencias del equipo: "Nos está faltando esa pelota filtrada, ese pase de gol, el pase distinto. En River vas a jugar en los últimos treinta metros, tenés que encontrar ese pase distinto. Pero no está sucediendo".

Eduardo Coudet

Además, el entrenador dejó en claro que espera más incorporaciones: "Seguramente River va a traer muchos jugadores más. Necesitamos tres o cuatro jugadores más en distintas posiciones, donde tenemos muchos juveniles y esto no pasa muy seguido. Siempre dije que los juveniles, en situaciones de otro tipo, son los que más ayudan. Pero también tienen un proceso".

La crisis también queda reflejada en una estadística: River volvió a perder sus dos primeros partidos de un torneo local después de 31 años.

Ahora, el Millonario buscará recuperarse este domingo frente a Rosario Central, en un contexto complejo. Al mal presente futbolístico se suma un plantel dividido entre los futbolistas que son considerados y aquellos que permanecen marginados por decisión de la dirigencia. Además, Coudet no podrá contar con Marcos "Huevo" Acuña, quien sufrió una lesión por lo que a Coudet obligó a improvisar un lateral izquierdo, una situación que expuso aún más las falencias del armado del plantel.

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Con menos caminos hacia la clasificación a la Copa Libertadores 2027 River necesita reaccionar rápidamente para evitar que la crisis deportiva e institucional siga creciendo.

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