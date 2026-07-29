Mar del Plata albergará el 15 y 16 de agosto la primera edición del Congreso Internacional de Básquet, organizado por la Academia Sergio Hernández, con la participación de figuras históricas del deporte y actividades de capacitación en distintos espacios de la ciudad.

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La presentación oficial del encuentro se llevó a cabo en el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), con la presencia del ex entrenador de la Selección argentina Sergio “Oveja” Hernández, el intendente Agustín Neme y el titular del área turística, Diego Juárez.

El congreso reunirá a un destacado grupo de disertantes integrado por Luis Scola, Andrés Nocioni, Julio Lamas, Rubén Magnano, Nicolás Casalánguida, Manuel Álvarez, Vitor Galvani, Herman Mandole, Martín Polo López, Diego Lo Grippo y Gabriel Piccato, quienes compartirán experiencias y conocimientos en distintas instancias formativas.

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El programa comenzará el sábado 15 en el Hotel Costa Galana con mesas temáticas y una charla magistral a cargo de Scola. En tanto, el domingo 16 las actividades continuarán en el Club Unión con ejercicios prácticos en cancha y un panel moderado por el periodista Germán Beder junto a Hernández, Magnano y Lamas.

Durante el anuncio, el intendente Neme destacó el impacto turístico y económico del evento para la ciudad, mientras que también confirmó que Mar del Plata será sede de tres partidos clasificatorios de la Selección argentina rumbo al Mundial de Qatar 2027 en los meses de agosto y noviembre, además del regreso del Juego de las Estrellas en enero.

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Por su parte, Hernández subrayó el carácter inédito del congreso en el país por la magnitud de la convocatoria, que incluirá entrenadores, profesionales y dirigentes provenientes de seis países y de la mayoría de las provincias argentinas.

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