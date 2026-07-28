Luego de sellar su vínculo, el atacante se incorporó de inmediato a los entrenamientos junto al resto del plantel, con la mira puesta en el Torneo Clausura.

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Vombergar había quedado libre a comienzos de año luego de que San Lorenzo no le renovara el contrato. Aunque fue vinculado con clubes como Vasco da Gama, Emelec y equipos del fútbol neerlandés, ninguna negociación prosperó.

En 2025 comenzó siendo una pieza importante del equipo de Miguel Ángel Russo y convirtió ocho goles, pero perdió protagonismo tras la llegada de Damián Ayude. En el último semestre disputó apenas ocho partidos, dos de ellos como titular, y no volvió a marcar.

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