El encuentro, que comenzó a las 15, enfrentó a los dos clubes más ganadores de la ciudad en un duelo de gran expectativa, aunque con escaso vuelo futbolístico. Cuando todo parecía encaminado a la definición por penales, apareció Brandon Vargas a los 40 minutos del segundo tiempo para marcar el único gol del partido y desatar el festejo del “Tricolor”.

Ads

Un Quilmes fue superior durante gran parte del encuentro y, aunque el partido tuvo pocas situaciones de peligro, logró imponer su juego con solidez defensiva y mayor iniciativa en ataque.

Puede interesarte

Kimberley por su parte reaccionó en algunos pasajes del complemento, pero le faltó profundidad para inquietar al arquero rival. Cuando todo parecía definirse por penales, Brandon Vargas apareció sobre el cierre del partido para conectar de cabeza un tiro de esquina y, favorecido por un resbalón del arquero Nazareno Orellana, marcó el único gol que le dio el triunfo y el título al conjunto “tricolor”.

Una final que había sido reprogramada en varias oportunidades debido a las condiciones climáticas, pero finalmente pudo disputarse y tuvo a Quilmes como el gran vencedor. Con este triunfo, el conjunto de Luro y Guido levantó la copa y se consagró campeón del Torneo Apertura “Juan Montoya”, Copa “Marcelo Alejandroff”, sumando un nuevo título a su rica historia en el fútbol marplatense.

Ads

Ads