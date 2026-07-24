Kimberley y Círculo Deportivo empataron 1-1 en el estadio José Alberto Valle, en Mar del Plata, por la última fecha de la fase regular del Torneo Federal A, en un partido parejo donde Mauricio Miori adelantó al local y el debutante Marco Campagnaro selló la igualdad sobre el final.

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El encuentro tuvo un desarrollo equilibrado y con escasa fluidez en el primer tiempo, en el que ambos equipos mostraron dificultades para generar situaciones claras. En ese contexto, el “Dragón” logró romper la paridad y ponerse en ventaja, apoyado en su buen presente futbolístico.

En el tramo final del partido, el conjunto de Comandante Nicanor Otamendi reaccionó y encontró el empate a través de Campagnaro, quien en su debut convirtió el gol que le permitió rescatar un punto valioso en un momento clave.

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Kimberley afrontó el compromiso con la tranquilidad de haber asegurado su clasificación a la Zona Campeonato, instancia que comenzará en las primeras semanas de agosto.

Por su parte, Círculo Deportivo llegó con la necesidad de sumar para revertir una campaña adversa. El “Papero” había cortado recientemente una racha de doce partidos sin triunfos tras vencer a Sol de Mayo.

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De cara a lo que viene, Kimberley ya piensa en la Zona Campeonato, mientras que Círculo Deportivo deberá enfocarse en la Reválida, donde buscará sostener la categoría y aspirar a un lugar en los playoffs del segundo ascenso.

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