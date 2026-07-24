Boca dio el primer paso en la Copa Sudamericana al derrotar 1-0 a O'Higgins de Chile en La Bombonera, por el encuentro de ida de la serie. El único gol de la noche lo convirtió Miguel Merentiel, quien aprovechó una brillante asistencia de Leandro Paredes para darle la victoria al conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

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El equipo argentino no tuvo un inicio sencillo. Durante gran parte del primer tiempo, O'Higgins mostró personalidad, manejó la pelota y generó las situaciones más claras, obligando al arquero Álvaro Montero a intervenir en varias oportunidades para sostener el empate.

Con el correr de los minutos, Boca logró equilibrar el desarrollo y empezó a crecer desde el juego de Leandro Paredes. A los 44 minutos llegó la diferencia: el mediocampista filtró un pase preciso para Merentiel, que controló dentro del área y definió con categoría para establecer el 1-0.

En el complemento, el Xeneize dominó la posesión y controló el trámite, aunque le faltó profundidad para ampliar la ventaja. Lautaro Blanco fue una de las principales vías de ataque por el sector izquierdo, mientras que Sebastián Villa y Leonel Flores aportaron desequilibrio en ofensiva.

Sobre el final, el conjunto chileno intentó adelantarse en busca del empate, pero Boca sostuvo la ventaja sin sobresaltos y llegará con una mínima diferencia al partido de vuelta.

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La revancha se disputará el próximo jueves 30 de julio, desde las 21.30, en el estadio El Teniente de Rancagua. El ganador de la serie se enfrentará a Recoleta de Paraguay en la siguiente instancia de la Copa Sudamericana.

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