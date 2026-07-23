Con el inicio del Torneo Clausura 2026, el fútbol argentino incorpora oficialmente las nuevas Reglas de Juego aprobadas por la FIFA y estrenadas durante el Mundial 2026. Las modificaciones también se aplicarán en todas las competencias organizadas por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y fueron presentadas a los representantes de los 30 clubes de la Liga Profesional.

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La capacitación estuvo encabezada por la Gerencia Técnica de la Dirección Nacional de Arbitraje, con la participación de Fernando Rapallini, Mauro Vigliano, Ezequiel Brailovsky y el árbitro internacional Nicolás Ramírez, quienes explicaron el alcance de cada cambio reglamentario.

Las reformas se apoyan en cuatro objetivos principales: combatir la discriminación dentro del fútbol, reducir las pérdidas deliberadas de tiempo, favorecer un mayor tiempo efectivo de juego y mejorar la experiencia tanto de los futbolistas como de los espectadores.

Principales cambios reglamentarios

Entre las novedades más importantes figura el control del tiempo en distintas reanudaciones del juego. Si un futbolista demora más de cinco segundos en ejecutar un saque lateral desde que tiene la pelota en sus manos, la posesión pasará automáticamente al equipo rival.

Una medida similar regirá para los saques de arco. Si el arquero excede ese mismo tiempo para reanudar el juego, el árbitro sancionará un tiro de esquina a favor del adversario.

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También cambian las reglas para las sustituciones. El jugador reemplazado tendrá un máximo de diez segundos para abandonar el terreno de juego. Si supera ese límite, el futbolista que ingresará deberá esperar un minuto hasta la siguiente interrupción para entrar, dejando temporalmente a su equipo con un jugador menos.

En cuanto a la atención médica, cualquier futbolista que solicite asistencia dentro del campo deberá permanecer fuera durante un minuto antes de reingresar. La única excepción será cuando existan golpes en la cabeza entre dos o más jugadores.

Mayor autoridad arbitral y un VAR con más funciones

Otra de las modificaciones apunta al comportamiento de los protagonistas. Los árbitros podrán mostrar tarjeta roja directa a cualquier jugador, suplente o integrante del cuerpo técnico que se cubra la boca con la mano o la camiseta para dirigirse de manera provocativa o conflictiva hacia un rival, una disposición conocida informalmente como la "Ley Prestianni/Vinicius Jr.".

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Además, abandonar el campo de juego en protesta contra una decisión arbitral, o incentivar a los compañeros a hacerlo, también será motivo de expulsión directa.

El VAR, por su parte, amplía sus atribuciones. A partir de ahora podrá intervenir para corregir una segunda tarjeta amarilla aplicada de forma errónea antes de que derive en una expulsión, advertir cuando el árbitro haya amonestado al jugador equivocado e identificar al verdadero infractor.

Asimismo, la tecnología podrá corregir rápidamente una decisión incorrecta en un córner concedido por error cuando la jugada debía reanudarse con un saque de arco, siempre que la revisión se produzca antes de la ejecución del tiro de esquina.

Con estas modificaciones, la FIFA busca acelerar el desarrollo de los partidos, reducir conductas antideportivas y otorgar mayores herramientas a los árbitros para corregir errores evidentes durante el juego.

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