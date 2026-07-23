El encuentro marcará el estreno como titular de Leandro Paredes desde su regreso luego de la copa del mundo, en una noche que también estará atravesada por las presentaciones de los nuevos refuerzos ante el público xeneize.

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Entre ellos aparece el arquero colombiano Álvaro Montero y también Sebastián Villa, un viejo conocido de la institución cuya incorporación generó un fuerte rechazo por parte de un sector importante de hinchas y socios de Boca. Su presencia en el plantel continúa siendo motivo de debate en el mundo xeneize.

La apuesta por Aranda, el juvenil que usará la camiseta número 10

En la previa del encuentro, el presidente de Boca se refirió a la gran expectativa que despierta Aranda, el mediocampista de apenas 19 años que llevará la histórica camiseta número 10.

"Tiene muchas condiciones. Le sale naturalmente. Ha jugado los partidos de una manera muy normal para lo que es su edad. Tenemos que cuidarlo. Acá se vive de una manera muy rápida. Acá se juegan dos o tres partidos y ya los ponemos a los jugadores como 'el nuevo Messi', porque queremos adivinar", expresó el máximo dirigente del club.

El mensaje apunta a bajar la presión sobre una de las principales promesas de las divisiones inferiores, que comienza a ganar protagonismo en el primer equipo.

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El parte médico de Boca

De cara al compromiso frente al conjunto chileno, el Departamento Médico del Fútbol Profesional informó el estado de los futbolistas lesionados:

Leandro Lozano: distensión del músculo semimembranoso izquierdo.

distensión del músculo semimembranoso izquierdo. Milton Giménez: lesión grado II del músculo aductor derecho.

lesión grado II del músculo aductor derecho. Carlos Palacios: sobrecarga del músculo pectíneo derecho.

sobrecarga del músculo pectíneo derecho. Adam Bareiro: discopatía lumbar.

discopatía lumbar. Tomás Belmonte: esguince leve de tobillo derecho.

Con el regreso de Leandro Paredes, la expectativa por los nuevos refuerzos y la obligación de sacar ventaja en casa, Boca afrontará una verdadera prueba de fuego.

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