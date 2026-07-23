El mediocampista colombiano en una entrevista con Espn desmintió las versiones que indicaban que debía presentarse de inmediato en River y explicó que existe una situación pendiente que ya había conversado con la dirigencia.

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"No es verdad que tengo que presentarme mañana en River. El entrenador dijo una cosa, pero antes del Mundial había hablado con el Presidente otra. Yo con el entrenador no hablo desde que me fui. Seguramente él no tenga conocimiento de la situación", afirmó.

Quintero también fue crítico al referirse al vínculo que mantuvo con Eduardo Coudet durante su etapa en el club. Aunque aclaró que no existe un conflicto personal, reconoció que nunca encontró el espacio que esperaba dentro del equipo.

"Siempre he acatado las normas y he respetado las decisiones de los técnicos, pero todo el mundo sabe que con el 'Chacho' no he tenido la mayor continuidad. Incluso en la final contra Belgrano jugué cinco minutos. Acá no hay misterios, está todo claro."

En ese sentido, dejó en claro que las diferencias fueron exclusivamente futbolísticas.

"Lo respeto, no tengo ningún problema con él, pero futbolísticamente pensamos diferente. Le deseo lo mejor. Después de este semestre, estoy pensando en qué es lo mejor para mí y para el club, lo saben las personas más importantes del club."

El deseo de volver a River

Más allá de la incertidumbre sobre su futuro, el colombiano reiteró el profundo vínculo que mantiene con River Plate y recordó que su intención siempre fue cerrar allí su carrera.

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"Siempre dije que me quería retirar en River, que es el club que amo, que me cambió la vida. Pero son situaciones que no puedo controlar, puedo controlar lo que es mejor para mí y para mi familia."

Sin embargo, dejó una frase que refleja su desilusión respecto al interés que percibió desde la institución.

"Decir que soy relevante para todos, no tiene sentido. Todos vimos lo que pasó en el final. Si yo hubiera sido prioridad, a los dos días me llama y me dice que me necesita. Y créeme que a los dos días estoy ahí en el club. Si hubiera sido prioridad, hubiera estado ahí."

Las declaraciones de Quintero reavivan el debate sobre su futuro y dejan en evidencia que, pese a su deseo de volver a vestir la camiseta de River, considera que desde el club no hubo una decisión firme para concretar su regreso. Mientras tanto, el colombiano analiza cuál será el próximo paso de su carrera.

"NO SOY PRIORIDAD PARA ÉL (COUDET)". Juan Fernando Quintero habló sobre las diferencias futbolísticas que tiene con el Chacho Coudet.



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