La negociación atravesó momentos de tensión. El futbolista impulsaba su llegada al conjunto de Núñez y River había elevado su oferta hasta los 15 millones de dólares. Sin embargo, cuando el acuerdo parecía encaminado, el club mexicano modificó las condiciones y pasó a exigir el pago de la cláusula o un monto cercano a los 18 millones de dólares, lo que trabó las conversaciones.

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La situación dejó a River en una posición incómoda y el pase se dilató durante varios días por diferencias en la estructura de la operación. Finalmente, ambas instituciones lograron destrabar el acuerdo: el Millonario abonará 15 millones de dólares más una serie de bonos por objetivos y rendimiento que podrían elevar el monto total hasta los 18 millones pretendidos por Tigres.

Mientras se resolvían los últimos detalles, Correa ya emprendió viaje rumbo a la Argentina para someterse a la revisión médica y firmar su contrato, convirtiéndose oficialmente en nuevo jugador de River.

El atacante llega tras una destacada temporada en Tigres, donde disputó 50 partidos, convirtió 18 goles, repartió 14 asistencias, recibió 10 tarjetas amarillas y no fue expulsado en ninguna oportunidad.

Con su incorporación, River suma el sexto refuerzo solicitado por Eduardo Coudet para afrontar el segundo semestre del año. Anteriormente habían llegado Mauro Arambarri, Giovanni González, Rafael Santos Borré, Lucas Beltrán y Nicolás Otamendi, en un mercado de pases que posiciona al conjunto de Núñez como uno de los grandes protagonistas pero con incertidumbre sobre el presente futbolistico.

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