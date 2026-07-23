Con energías renovadas y la confianza que dejó la eliminación de River Plate en la Copa Argentina, Aldosivi afrontará este jueves su estreno en el Torneo Clausura de la Liga Profesional. Desde las 21.45 visitará a Defensa y Justicia en el estadio Norberto "Tito" Tomaghello, por la primera fecha del certamen, con transmisión de ESPN Premium.

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El equipo dirigido por Israel Damonte llega con otra cara tras un mercado de pases muy activo. Luego de un Apertura sin victorias, en el que acumuló ocho empates y ocho derrotas para quedar comprometido con el descenso, la dirigencia apostó por una fuerte renovación con nueve incorporaciones, entre ellas nombres de experiencia como Lucas Acosta, Lucas Castro, Leonardo Sigali y Andrés Chávez, además de otros futbolistas que buscan ganarse un lugar.

El gran envión anímico llegó el pasado viernes, cuando el conjunto marplatense dio el gran golpe de la Copa Argentina al eliminar a River con una contundente actuación. Ese resultado alimentó la ilusión de un equipo que necesita comenzar a sumar desde el inicio del Clausura para mejorar su promedio y escapar de los últimos puestos de la tabla anual.

Enfrente estará un Defensa y Justicia que tuvo un semestre irregular y buscará hacerse fuerte como local para comenzar el torneo con el pie derecho. Para Aldosivi, cada punto tendrá un valor especial en una segunda parte del año en la que el principal objetivo será mantener la categoría.

Probables formaciones

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Defensa y Justicia: Enrique Borgogno; Ezequiel Souto, Damián Fernández, David Martínez y Máximo Rodríguez; Julián López, César Pérez; Juan Gutiérrez, Rodrigo Barbona y Tomás Hausch; Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.

Aldosivi: Jorge Carranza Chicco; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Santiago Moya, Joaquín Pombo y Federico Laurelli; Lucas Castro, Nicolás Linares y Matías Godoy; Tomás Fernández y Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.

Hora: 21.45.

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Estadio: Norberto "Tito" Tomaghello (Florencio Varela).

TV: ESPN Premium.