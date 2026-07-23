Agustín Colazo, muy cerca de regresar a Aldosivi
Aldosivi está a un paso de concretar el regreso de Agustín Colazo. Si bien todavía no hay una confirmación oficial, existe un acuerdo de palabra para que el delantero vuelva a vestir la camiseta del Tiburón y, de no surgir imprevistos, se convierta en uno de los refuerzos del equipo.
La negociación contempla un préstamo por una temporada desde Unión, sin opción de compra. Además, el viaje del futbolista a Mar del Plata estaría previsto para las próximas horas con el objetivo de avanzar en los últimos detalles de la operación.
Colazo, de 25 años y 1,86 metros de altura, dejó un gran recuerdo en Aldosivi durante la campaña del ascenso de 2024, cuando fue una de las figuras del equipo campeón y terminó como uno de los goleadores del certamen.
En su último paso por Unión no logró afianzarse: disputó nueve partidos entre el Torneo Apertura, la Copa Argentina y los playoffs de la Liga Profesional, en los que convirtió un gol.