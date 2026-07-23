La negociación contempla un préstamo por una temporada desde Unión, sin opción de compra. Además, el viaje del futbolista a Mar del Plata estaría previsto para las próximas horas con el objetivo de avanzar en los últimos detalles de la operación.

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Colazo, de 25 años y 1,86 metros de altura, dejó un gran recuerdo en Aldosivi durante la campaña del ascenso de 2024, cuando fue una de las figuras del equipo campeón y terminó como uno de los goleadores del certamen.

En su último paso por Unión no logró afianzarse: disputó nueve partidos entre el Torneo Apertura, la Copa Argentina y los playoffs de la Liga Profesional, en los que convirtió un gol.

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