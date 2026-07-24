Entre la satisfacción por el punto conseguido y la convicción de que el equipo sigue creciendo, Israel Damonte analizó el empate 1-1 de Aldosivi frente a Defensa y Justicia en el debut del Torneo Clausura. El entrenador del “Tiburón” destacó la entrega de sus dirigidos en una cancha "muy difícil", valoró el esfuerzo realizado tras la histórica clasificación ante River por la Copa Argentina y remarcó que el plantel continúa consolidándose pese al importante recambio que tuvo para esta temporada.

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"Fue un partido bastante parejo. Los primeros 25 minutos nos sentimos bien, esperando y tratando de recuperar para salir rápido. Nos encontramos con el gol y después ellos nos empataron con un golazo de tiro libre. En el primer tiempo prácticamente no tuvieron situaciones", analizó.

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El DT reconoció que el Halcón creció con el correr del encuentro, aunque consideró que a su equipo le faltó mayor claridad para aprovechar los espacios.

"Después de los 25 minutos perdimos un poco la pelota. En el segundo tiempo ellos arrancaron mejor, después nos acomodamos, pero nos faltó fineza para contraatacar. Recuperábamos y nos apurábamos en el último pase", explicó.

Damonte sostuvo que haber mantenido la ventaja hasta el entretiempo podría haber cambiado el desarrollo del partido.

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"Si nos íbamos al descanso ganando, el partido hubiese sido distinto. Ellos iban a entrar en el nerviosismo y nosotros podíamos aprovechar alguna contra con espacios", señaló.

Pese a no conseguir la victoria, el entrenador valoró el punto obtenido en Florencio Varela.

"Me voy conforme. Sé que va a ser un campeonato muy duro y competitivo. El equipo se entregó, hubo jugadores con rendimientos muy altos y otros que todavía sienten el desgaste que hicimos contra River. De a poco nos vamos a ir sintiendo más cómodos y creciendo como equipo", afirmó.

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El aporte de los refuerzos

Damonte también resaltó la importancia de las incorporaciones de experiencia, como Lucas Castro, Leonardo Sigali, Andrés Chávez y Nicolás Aitán.

"Fuimos a buscar jugadores grandes porque no solo nos pueden dar cosas dentro de la cancha. También necesitamos que manejen el vestuario y la presión. Son futbolistas que vivieron momentos importantes y eso ayuda mucho en un plantel que tuvo muchísimo recambio", indicó.

En ese sentido, recordó que Aldosivi fue uno de los equipos que más se renovó para esta temporada.

"Se fueron 15 jugadores. Por eso estoy conforme, porque muchos recién se están conociendo. Vi un equipo firme y con mucho margen para seguir creciendo", destacó.