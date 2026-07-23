Aldosivi inició su camino en el Torneo Clausura 2026 con un valioso empate 1-1 frente a Defensa y Justicia en el estadio Norberto Tomaghello. El equipo de Israel Damonte, que llegaba con el envión anímico de haber eliminado a River por la Copa Argentina, volvió a mostrar personalidad fuera de casa y sumó un punto en una cancha siempre complicada.

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El conjunto marplatense golpeó primero en el primer tiempo. Tras una jugada que debió ser revisada por el VAR, el árbitro Daniel Zamora convalidó el tanto que puso al Tiburón en ventaja a los 19 minutos. Sin embargo, la alegría duró poco: apenas nueve minutos más tarde, David Barbona ejecutó un preciso tiro libre que se metió junto al palo para establecer el 1-1 definitivo.

En el complemento, Defensa y Justicia asumió el protagonismo y generó varias situaciones de peligro, pero se encontró con una sólida actuación de Ignacio Chicco y una defensa que respondió cuando fue exigida. Aldosivi también tuvo oportunidades para inquietar de contraataque y sostuvo el empate hasta el final.

El equipo de Damonte mostró nuevamente orden, intensidad y carácter, ratificando el buen momento que atraviesa luego de su histórica clasificación en la Copa Argentina.

Ahora, Aldosivi buscará su primera victoria en el Clausura el próximo miércoles desde las 14.30, cuando visite a Barracas Central por la segunda fecha del campeonato.

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