Leandro Paredes sembró dudas sobre su continuidad en la Selección Argentina luego del subcampeonato conseguido en el Mundial 2026. El volante reconoció que todavía debe procesar lo ocurrido y evitó confirmar si estará presente en las próximas convocatorias del equipo nacional.

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El mediocampista volvió a jugar con Boca apenas cuatro días después de la final perdida por 1-0 ante España en Nueva Jersey. Disputó los 90 minutos, fue ovacionado por los hinchas y brindó la asistencia para el gol de Miguel Merentiel en el triunfo ante O’Higgins de Chile por los playoffs de la Copa Sudamericana.

Luego del encuentro, Paredes confirmó que afrontó buena parte del Mundial con una pequeña fisura en las costillas. Explicó que el dolor fue intenso durante los primeros días, aunque logró continuar jugando gracias a los antiinflamatorios.

Al referirse a la derrota en la definición, el futbolista de 32 años reconoció que superar el golpe demandará tiempo. A pesar de no haber conseguido el título, valoró el recorrido del equipo y destacó que la gente volvió a sentirse representada por la Selección durante el torneo.

También descartó las teorías conspirativas que circularon después de la final y fue categórico al señalar que el conjunto europeo jugó mejor: “España fue superior, fue más en la final”.

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El jugador sostuvo que no puede detenerse en cada versión surgida antes, durante y después del Mundial. En cambio, consideró que el plantel debe valorar todo lo conseguido durante los últimos ocho años, período en el que la Argentina volvió a ocupar un lugar central en las principales competencias internacionales.

Las declaraciones se conocieron en medio de la incertidumbre sobre el futuro de varios integrantes del ciclo. Nicolás Otamendi ya confirmó que dejará la Selección Argentina después del Mundial, mientras Lionel Scaloni puso en duda su permanencia más allá de diciembre. Además, todavía se desconoce qué decisión tomará Lionel Messi.

Paredes tampoco garantizó su presencia en las fechas FIFA de septiembre, octubre y noviembre, período en el que podría disputarse una nueva Finalissima frente a España. “No sé si estoy para seguir”, admitió, y aseguró que tomará la decisión con calma luego de hablarla y analizarla sin apuro.

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