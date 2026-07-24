Aron finalizó en el 19° puesto, mientras que el mejor tiempo de la sesión quedó en manos de Charles Leclerc (Ferrari), con un registro de 1:19.075. El monegasco fue escoltado por Max Verstappen (Red Bull) y Lewis Hamilton (Ferrari), quienes completaron los tres primeros lugares.

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En tanto, el otro piloto de Alpine, Pierre Gasly, terminó en el 14° puesto, en una práctica complicada para la escudería francesa.

Colapinto volverá a subirse al monoplaza este viernes desde las 12 (hora argentina), cuando se dispute la segunda práctica libre del Gran Premio de Hungría. Luego, la actividad continuará el sábado con la tercera sesión de entrenamientos y la clasificación, mientras que la carrera se correrá el domingo desde las 10.

Tras la competencia en Hungaroring, la Fórmula 1 entrará en su habitual receso de mitad de temporada. La actividad se reanudará el 23 de agosto con el Gran Premio de los Países Bajos (Heineken Dutch GP), en el circuito de Zandvoort, donde Colapinto buscará volver a sumar kilómetros y continuar afianzándose en la máxima categoría del automovilismo.

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