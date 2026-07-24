El conjunto marplatense atraviesa un gran presente y ya tiene asegurada su clasificación a la Zona Campeonato, instancia que comenzará en las primeras semanas de agosto. Con el objetivo cumplido, el "Dragón" buscará cerrar esta etapa con una nueva victoria ante su gente y seguir consolidando el buen momento futbolístico que atraviesa.

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Muy distinta es la realidad de Círculo Deportivo. El equipo de Comandante Nicanor Otamendi llega con la necesidad de cortar una extensa racha negativa y sumar de a tres para recuperar confianza de cara a la Zona Reválida, donde buscará mantener la categoría y pelear por un lugar en los playoffs del segundo ascenso.

El "Papero" llega con algo de alivio tras vencer a Sol de Mayo, un triunfo que le permitió cortar una racha de doce partidos sin victorias. Sin embargo, continúa en el último puesto de la Zona 4 con apenas 12 unidades, un reflejo del difícil presente que atraviesa el conjunto de Comandante Nicanor Otamendi.

Con objetivos diferentes, pero con la obligación de cerrar de la mejor manera la primera etapa del certamen, Kimberley y Círculo Deportivo protagonizarán una nueva edición del clásico regional en el José Alberto Valle.

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