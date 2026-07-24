El Mundial 2026 sumó una nueva controversia después de que el Grupo de Copenhague, una red especializada en prevenir el arreglo de competencias deportivas, emitiera siete alertas por posibles irregularidades en los mercados de apuestas. Dos de los episodios involucran a España, reciente campeona del torneo.

Ads

Uno de los casos corresponde al inesperado empate sin goles entre el conjunto español y Cabo Verde durante la fase de grupos. En la plataforma de predicciones Polymarket se registraron apuestas por 4,8 millones de dólares a que España no ganaría el encuentro, un movimiento que llamó la atención por el amplio favoritismo previo del equipo europeo.

La segunda situación se produjo en la victoria española por 4 a 0 sobre Arabia Saudita. El VAR demoró cerca de tres minutos y medio en anular un gol convertido por Ferran Torres, mientras se detectaba una actividad inusual en los mercados vinculados con esa jugada.

El organismo monitoreó los 104 partidos disputados y sometió 15 encuentros a una vigilancia especial. Las denominadas “alertas amarillas” indican comportamientos que requieren análisis, pero no representan por sí solas una prueba de que los resultados hayan sido manipulados.

Entre los otros episodios observados aparece la expulsión del sudafricano Themba Zwane en el minuto 84 del partido contra México. También se analiza el caso del estadounidense Folarin Balogun, cuya sanción fue suspendida después de recibir una tarjeta roja frente a Bosnia y Herzegovina.

Ads

Polymarket había abierto un mercado para apostar si Balogun podría jugar ante Bélgica antes de que se conociera la decisión disciplinaria. Como ninguno de los otros 14 expulsados durante el campeonato tuvo una situación similar, el Grupo de Copenhague pidió explicaciones formales a la FIFA.

Pese a las alertas, el Grupo de Trabajo de Integridad de la FIFA sostuvo que no identificó apuestas sospechosas ni señales de manipulación en ninguno de los partidos. Especialistas también señalaron que los movimientos atípicos pueden responder a estrategias utilizadas por las plataformas para cubrir riesgos y no necesariamente a un arreglo deportivo.

Según las estimaciones difundidas, durante el Mundial se apostaron alrededor de 240.000 millones de dólares, aproximadamente el doble del volumen registrado en Qatar 2022. La investigación continuará para determinar el origen de los movimientos detectados y establecer si existió alguna conducta irregular.

Ads

Puede interesarte