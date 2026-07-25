A los 74 años murió Horacio Muratore, histórico dirigente del básquet argentino, según confirmó la Confederación Argentina de Básquet mediante un comunicado, luego de una extensa trayectoria en la dirigencia deportiva.

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Nacido en la provincia de Tucumán, Muratore inició su camino en el club Tucumán BB y la Federación Tucumana, hasta asumir la presidencia de la CAB en 1992, cargo que desempeñó durante 16 años, hasta 2008.

Durante su gestión se consolidaron las bases institucionales que permitieron el desarrollo de la denominada “Generación Dorada”, ciclo histórico del seleccionado argentino que logró la medalla de plata en el Mundial de Indianápolis 2002 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

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Su proyección internacional lo llevó posteriormente a presidir la Confederación Sudamericana de Básquet y FIBA Américas, hasta alcanzar en 2014 la presidencia de la Federación Internacional de Básquet, convirtiéndose en el primer y único argentino en ocupar ese cargo hasta el final de su mandato en 2019.

En el plano global, impulsó reformas en el calendario de competencias y en la estructura organizativa del básquet, con el objetivo de modernizar la disciplina y ampliar su alcance internacional.

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A través de sus canales oficiales, la CAB destacó su “incansable compromiso y dedicación”, y lo definió como uno de los dirigentes más influyentes en la historia del deporte argentino.

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