Quilmes sumó a Santiago Aman para la próxima Liga Argentina
El alero de 1,93 metros llega procedente de Atenas de La Plata, donde disputó 16 partidos, y se convirtió en la última ficha mayor confirmada por el equipo marplatense.
El alero de 1,93 metros llega procedente de Atenas de La Plata, donde disputó 16 partidos, y se convirtió en la última ficha mayor confirmada por el equipo marplatense.
El estadounidense, de 42 años, disputará una nueva temporada en la Liga Nacional. En su trayectoria acumula 296 partidos en la NBA con Los Angeles Clippers, Washington Wizards y Golden State Warriors.
El jugador de 2,14 metros llega tras destacarse en el ascenso uruguayo y completar la nómina de fichas mayores del equipo marplatense, que afrontará la próxima Liga Argentina de Básquetbol.
El evento se realizará el 15 y 16 de agosto en el Hotel Costa Galana y el Club Unión, con participación de referentes internacionales y actividades teóricas y prácticas para entrenadores y profesionales.
Fue presidente de la CAB durante 16 años y el primer argentino en liderar la FIBA, donde impulsó reformas estructurales en el básquet internacional.