El piloto argentino Franco Colapinto se clasificó en la 13° posición para el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, tras la sesión disputada este sábado en el circuito de Hungaroring, donde la escudería Alpine no logró meter a sus autos en la Q3.

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Durante la clasificación, Colapinto mantuvo una paridad constante con su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly. En la Q1, el argentino avanzó con un tiempo de 1:19.771, apenas tres centésimas por detrás del europeo.

Ya en la Q2, Gasly alcanzó el 12° puesto con un registro de 1:18.844, mientras que Colapinto finalizó 13° con 1:19.027, quedando a 0.388 segundos del tiempo de corte que estableció Nico Hülkenberg con su Audi.

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Tras la tanda, el piloto argentino explicó que sufrió un inconveniente con las mantas térmicas de los neumáticos, lo que condicionó su vuelta rápida. Según detalló, las gomas salieron frías a pista, generando una pérdida de adherencia en el primer sector, especialmente en las curvas 1 y 2, que no pudo compensar pese a un buen rendimiento en los sectores restantes.

En la parte alta de la clasificación, la pole position quedó en manos de Lando Norris (McLaren), quien superó por 0.012 segundos a Lewis Hamilton (Ferrari). Detrás se ubicaron Charles Leclerc y Andrea Kimi Antonelli.

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La carrera, programada a 70 vueltas, se disputará este domingo desde las 10:00 (hora de Argentina) y marcará el cierre de la actividad antes del receso de verano de la categoría.

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