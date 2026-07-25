Colapinto largará 13° en el GP de Hungría tras quedar fuera de la Q3
El argentino quedó a 0.388 segundos del corte de Q3 y denunció problemas con la temperatura de los neumáticos en su mejor vuelta.
El argentino quedó a 0.388 segundos del corte de Q3 y denunció problemas con la temperatura de los neumáticos en su mejor vuelta.
El capitán argentino vivió una jornada especial junto a los suyos y se mezcló con el ambiente de la máxima categoría del automovilismo.
Franco Colapinto volvió a ser noticia en el Gran Premio de Miami luego de una destacada actuación en la clasificación Sprint, donde logró meterse en la Q3 y finalizar en el octavo puesto con Alpine.
El piloto argentino cerró una jornada histórica con un episodio inesperado que generó preocupación en pleno show.
La actriz y el piloto blanquearon su relación con una imagen compartida durante la exhibición en la ciudad, dejando atrás los rumores que circulaban desde hace semanas.
El piloto argentino genera furor entre los fanáticos, la preventa se completó en menos de una hora y crece la expectativa por su presentación en la Ciudad.
El entorno del piloto argentino pidió que se frenen las agresiones digitales que recibió luego del accidente protagonizado por Oliver Bearman en la Fórmula 1.
El argentino fue 17° en la FP3 y quedó a más de dos segundos del líder. Antonelli dominó el fin de semana y se quedó con la pole position para la carrera.
A una semana del Gran Premio de Japón, Franco Colapinto fue a cenar a una hostería italiana y una imagen del momento llamó la atención en redes sociales.
Lo anunció hoy la FIA a través de un comunicado. Lo mismo sucederá con Checo Pérez, de Red Bull.
El argentino Franco Colapinto venía clasificando a la Q2 en Imola, pero se despistó a la salida de la curva 1 y rompió la parte delantera del auto. Ya pensará en la final del domingo.
El piloto finalizó anteúltimo y último en el circuito callejero de Bakú.