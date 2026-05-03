En medio de la expectativa por el Gran Premio de Miami, Lionel Messi volvió a ser protagonista fuera de la cancha. El rosarino arribó al circuito acompañado por Antonela Roccuzzo y sus hijos, y su presencia generó un verdadero revuelo en el paddock, donde se cruzaron figuras del deporte mundial.

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Lejos del césped, el capitán de la selección argentina se sumó al clima de la Fórmula 1 y recorrió los boxes con curiosidad. Durante su visita, pasó por el sector de la escudería Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, donde compartió momentos con pilotos y hasta se animó a subirse a uno de los monoplazas, en una escena que rápidamente captó la atención de fanáticos y cámaras.

La jornada también tuvo un fuerte tinte argentino. Messi se encontró con Franco Colapinto, quien atraviesa un fin de semana destacado tras lograr una de sus mejores clasificaciones en la categoría. El saludo entre ambos simbolizó el cruce de dos mundos que despiertan pasión en el país: el fútbol y el automovilismo.

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La llegada del campeón del mundo no pasó desapercibida. Su figura provocó una multitud alrededor de los boxes, con fanáticos y fotógrafos buscando capturar cada instante de su paso por el circuito. En un evento que ya de por sí reúne a celebridades internacionales, su presencia elevó aún más el atractivo del espectáculo.

Así, en una ciudad donde el deporte y el entretenimiento conviven de manera permanente, Messi volvió a marcar agenda. Esta vez no con la pelota en los pies, sino como invitado de lujo en uno de los eventos más convocantes del calendario motor.

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