La actividad del fin de semana en el circuito Gilles Villeneuve comenzó con dificultades para Franco Colapinto, aunque el argentino logró revertir el panorama y terminó convirtiéndose en uno de los protagonistas de la carrera Sprint. Luego de una primera jornada complicada, con problemas que condicionaron su tiempo en pista y redujeron la posibilidad de trabajar con normalidad junto al equipo, el piloto de Alpine consiguió recuperarse y mostrar una actuación sólida durante la competencia corta.

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El argentino largó desde el 13° puesto, una posición que lo obligaba a construir una carrera desde atrás y aprovechar cada oportunidad para avanzar. Con una conducción consistente y un ritmo competitivo, Colapinto fue ganando terreno con el paso de las vueltas hasta ubicarse en el noveno lugar, apenas a un escalón de ingresar en la zona que otorgaba puntos. El resultado tomó relevancia porque la Sprint reúne menos vueltas y ofrece pocas posibilidades para recuperarse, por lo que cada maniobra y cada decisión estratégica adquieren un valor determinante.

Una vez finalizada la prueba, el propio piloto reconoció que se quedó con una sensación dividida. Por un lado, destacó el avance mostrado por el auto y el trabajo realizado por el equipo durante la jornada, pero al mismo tiempo admitió que quedar tan cerca de sumar puntos le dejó un sabor amargo. Haber terminado a un solo puesto del objetivo hizo crecer la sensación de que el resultado pudo haber sido incluso mejor.

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Más allá del desenlace, la actuación dejó señales positivas pensando en el resto del fin de semana. El ritmo mostrado en carrera y la capacidad para avanzar posiciones renovaron las expectativas del equipo de cara a la clasificación principal y a la carrera del domingo, donde Colapinto buscará transformar esas buenas sensaciones en un resultado todavía más importante.

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