Franco Colapinto fue a comer a un restaurante italiano y se llevó las sobras
A una semana del Gran Premio de Japón, Franco Colapinto fue a cenar a una hostería italiana y una imagen del momento llamó la atención en redes sociales.
El piloto argentino visitó el restaurante “Osteria da Fortunata”, donde el propio local compartió una foto junto a él y destacó su paso con un mensaje alusivo a la pausa que implica la comida en medio del ritmo de la Fórmula 1.
En la imagen, se lo ve acompañado por empleados del lugar y con una bolsa con las sobras de la comida, un detalle que rápidamente se volvió viral y generó repercusión entre los usuarios.
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