El piloto argentino, que había partido desde el 13° puesto de la grilla, protagonizó una gran largada que le permitió avanzar posiciones en las primeras vueltas. Luego, una estrategia acertada del equipo francés y un sólido ritmo de carrera le permitieron mantenerse en la zona de puntos hasta la bandera a cuadros.

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La escudería Alpine capitalizó además los abandonos del italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) en el tramo final de la competencia, lo que favoreció el ascenso de sus dos pilotos en el clasificador.

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La victoria quedó en manos de Lewis Hamilton, que consiguió su primer triunfo desde su llegada a Ferrari y alcanzó así las 106 victorias en la máxima categoría. El británico fue escoltado por George Russell (Mercedes) y Lando Norris (McLaren), quienes completaron el podio.

Con este resultado, Alpine sumó puntos importantes para el Campeonato de Constructores y Colapinto volvió a destacarse en una temporada en la que continúa consolidándose dentro de la Fórmula 1.

La próxima fecha del calendario será el Gran Premio de Austria, que se disputará entre el 26 y el 28 de junio.

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Fuente: TN

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