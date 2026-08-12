El Torito llega con el ánimo en alto luego de la gran actuación en Salta y buscará revalidar ese buen momento ante su gente. En la primera parte del campeonato terminó con 20 puntos, producto de seis victorias y dos empates.

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Huracán Las Heras, por su parte, viene de caer como local por 1-0 ante Olimpo.

En la previa, los hinchas de Alvarado realizaron ayer un banderazo para acompañar al plantel y al cuerpo técnico en esta nueva etapa del campeonato. Ahora, el equipo marplatense buscará responder dentro de la cancha y volver a hacerse fuerte en casa.

Además, Alvarado está trabajando en el campo de juego del Minella y pintando nuevamente las líneas, luego de que Aldosivi haya achicado las dimensiones de la cancha.

Las imágenes exclusivas del drone de La Voz del Estadio muestran cómo se están marcando las nuevas líneas de cara al partido de esta tarde, recuperando las dimensiones que fueron modificadas durante la localía de Aldosivi.

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🚨 EXCLUSIVO ||



Alvarado está pintando las líneas del Estadio Minella luego de que Aldosivi haya achicado el campo de juego.



📹 Las imágenes exclusivas del drone de La Voz del Estadio permiten observar como están marcando las líneas para el partido de mañana.#Alvarado pic.twitter.com/wGE1zn8Vz6 — LaVozDelEstadio (@LVDEMDQ) August 11, 2026

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