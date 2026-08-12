Alvarado recibe a Huracán Las Heras en el Minella
El conjunto de Pablo Martel, recibirá esta tarde, desde las 15.30, a Huracán Las Heras de Mendoza en el José María Minella, por la tercera fecha de la Zona Campeonato B del Torneo Federal A.
El Torito llega con el ánimo en alto luego de la gran actuación en Salta y buscará revalidar ese buen momento ante su gente. En la primera parte del campeonato terminó con 20 puntos, producto de seis victorias y dos empates.
Huracán Las Heras, por su parte, viene de caer como local por 1-0 ante Olimpo.
En la previa, los hinchas de Alvarado realizaron ayer un banderazo para acompañar al plantel y al cuerpo técnico en esta nueva etapa del campeonato. Ahora, el equipo marplatense buscará responder dentro de la cancha y volver a hacerse fuerte en casa.
Además, Alvarado está trabajando en el campo de juego del Minella y pintando nuevamente las líneas, luego de que Aldosivi haya achicado las dimensiones de la cancha.
Las imágenes exclusivas del drone de La Voz del Estadio muestran cómo se están marcando las nuevas líneas de cara al partido de esta tarde, recuperando las dimensiones que fueron modificadas durante la localía de Aldosivi.