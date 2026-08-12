La sentida despedida de Lionel Messi a su papá: “Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”
Lionel Messi despidió a su padre, Jorge Messi, con un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales
Jorge Messi falleció este sábado luego de atravesar una grave enfermedad. Su estado de salud había empeorado en los días previos al inicio del Mundial.
Lionel Messi despidió a su papá, Jorge con un emotivo mensaje en redes sociales, tras su fallecimiento.
“Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más”, escribió.
Messi recordó además que su padre le pedía que disputara el último Mundial y que soñaba con verlo llegar a la final: “Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude”.
“Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”, cerró el capitán argentino.
Además, agradeció el apoyo recibido durante este momento: “Quiero agradecer sinceramente a todos por todo el amor, respeto y enorme consideración que me han mostrado a mí y a mi familia durante este tiempo increíblemente doloroso tras la pérdida de mi papá”.
“Gracias por estar ahí para nosotros, por cada mensaje, cada gesto y, sobre todo, por respetar nuestro duelo y nuestra privacidad”.