Jorge Messi falleció este sábado luego de atravesar una grave enfermedad. Su estado de salud había empeorado en los días previos al inicio del Mundial.

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Lionel Messi despidió a su papá, Jorge con un emotivo mensaje en redes sociales, tras su fallecimiento.

“Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más”, escribió.

Messi recordó además que su padre le pedía que disputara el último Mundial y que soñaba con verlo llegar a la final: “Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude”.

“Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”, cerró el capitán argentino.

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Además, agradeció el apoyo recibido durante este momento: “Quiero agradecer sinceramente a todos por todo el amor, respeto y enorme consideración que me han mostrado a mí y a mi familia durante este tiempo increíblemente doloroso tras la pérdida de mi papá”.

“Gracias por estar ahí para nosotros, por cada mensaje, cada gesto y, sobre todo, por respetar nuestro duelo y nuestra privacidad”.

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