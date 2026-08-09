San Lorenzo de Mar del Plata dio la nota este fin de semana en el debut del Torneo Clausura “Cacho” Méndez y consiguió un triunfazo por 1 a 0 ante Deportivo Norte, en el estadio Juan Montoya. De esta manera, rompió una racha negativa de 23 años, ya que no vencía a Norte desde el 20 de septiembre de 2003.

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Fue, además, un debut soñado para el nuevo cuerpo técnico, con Emmanuel Urquiza a la cabeza. El cambio de clima en San Lorenzo quedó reflejado en una muy buena actuación ante uno de los equipos que aparece como candidato.

Antes del comienzo del partido, ambos equipos tuvieron un gesto de apoyo a la Selección Argentina y posaron juntos con una gran bandera que llevaba el mensaje “Las Malvinas son argentinas”.

Los Pata Negra jugaron un partido inteligente. Por momentos, Deportivo Norte dominó y tuvo mayor posesión, pero San Lorenzo supo defenderse, golpear en el momento justo y manejar muy bien la pelota cuando consiguió recuperarla.

Una de las grandes figuras fue Fernando Cafferata, el “9” sorpresa del torneo, que tuvo un debut sobresaliente. Fue peligroso cada vez que San Lorenzo pudo salir rápido y tuvo participación decisiva en la jugada que terminó con el gol de Miguel López.

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Después del 1-0, Norte fue en busca del empate y puso en aprietos al conjunto local, pero Franco Aguirre tuvo una gran actuación y fue clave para sostener la ventaja hasta el final.

Un triunfo muy importante para San Lorenzo, no solo por los tres puntos, sino también por la forma y por haber vuelto a vencer a Deportivo Norte después de más de dos décadas, para sellar un positivo comienzo del nuevo cuerpo técnico.

La formación

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Franco Aguirre; Emiliano Sosa, Figueroa, L. Sosa y Sequeira; Juan Aragón, Facundo Cainero; Miguel López, Tomás Heredia y Velázquez; Fernando Cafferata.

Suplentes: Espeche, Marcovecchio, Gorosito, Chapa M., Martínez, Santín y L. Cainero.

Cambios: a los 25 minutos ingresaron Marco Marcovecchio y Esequiel Martínez por Leandro Sosa y Jonathan Velázquez. A los 35, Luciano Gorosito y Lucas Santín reemplazaron a Ezequiel Sosa y Tomás Heredia. A los 41, Leonardo Cainero ingresó por Miguel López.

Director técnico: Emmanuel Urquiza.

Ayudante de campo: Moreira.

Entrenador de Arqueros: David Mejías.

Preparador físico: Matías Alganaraz.