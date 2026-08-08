Newell’s Old Boys despidió con profundo dolor a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años en la ciudad de Rosario. El club lo recordó como un reconocido hincha leproso y como una figura fundamental en la carrera de su hijo, Lionel Messi.

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“Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos”, destacó la institución, al tiempo que remarcó su acompañamiento desde los primeros pasos de Lionel hasta alcanzar la gloria mundial.

Además, Newell’s envió un afectuoso abrazo a Celia Cuccittini, Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol, junto a todos sus familiares y allegados.

“Gracias por enseñarle a amar estos colores. Hasta siempre, leproso ❤️🖤”, concluyó el club.

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