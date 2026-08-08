Aldosivi volvió a quedarse con las manos vacías. El conjunto dirigido por Israel Damonte cayó 2-1 ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito, por el comienzo de la cuarta fecha del Torneo Clausura, y continúa sin poder ganar en lo que va del campeonato.

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El Tiburón tuvo un buen comienzo y logró ponerse en ventaja a los 7 minutos del segundo tiempo. Alan Sosa, uno de los puntos más destacados del equipo marplatense, apareció con un verdadero golazo para poner el 1-0 y darle ilusión a Aldosivi.

Sin embargo, Rosario Central reaccionó rápidamente. A los 16 minutos, un gol en contra de Zalazar permitió que el conjunto rosarino igualara el encuentro. El Canalla, que además compite en la Copa Libertadores, aprovechó el envión y encontró el segundo tanto a los 35 minutos, cuando Jaminton Campaz apareció para darle vuelta el marcador.

El colombiano, que había sido protagonista durante la semana por ausentarse a dos entrenamientos en medio de su intención de ser transferido al América de México, terminó siendo decisivo para el equipo de Ariel Holan y le dio los tres puntos al conjunto rosarino.

Aldosivi mostró una imagen competitiva ante uno de los rivales más fuertes del fútbol argentino, pero nuevamente no pudo transformar su esfuerzo en un resultado positivo. Con esta derrota, el Tiburón sigue sin conocer la victoria tanto en el Apertura como en el Clausura.

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Cambios

Aldosivi: Pombo por Sigali; Cordero por Vombergar; Rodrigo González por Martín García; Perruzzi por Castro; Gaitán por Godoy.

Rosario Central: Campaz por Julián Fernández; Navarro por Cantizano; Badaloni por Pizarro; Cabrera por Copetti; Guillermo Fernández por Di María.

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Goles

7’ Alan Sosa (Aldosivi).

16’ Zalazar e/c (Rosario Central).

35’ Jaminton Campaz (Rosario Central).

Amonestado

47’ Rodrigo González (Aldosivi).