En relación con el torneo local, el presidente de la AFA defendió el esquema actual y dejó abierta la posibilidad de mantener una competencia con más clubes. "Podría ser, quizás, que la liga argentina sea mejor con 20 equipos, pero el mundo también está cambiando. El Mundial de Clubes se hizo con más clubes, este Mundial mismo con 15 selecciones más, y en 2030 con 64. Tan equivocados no estamos", sostuvo.

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Tapia también respaldó la implementación de la Tabla Anual y recordó la decisión de otorgarle un título a Rosario Central por esa vía. "¿El campeón de la Tabla Anual? Ahh, les gustó eso ahora, ¿no? No me arrepentí de darle el título a Rosario Central porque es justo", afirmó.

Por otra parte, el dirigente hizo referencia a las críticas y versiones que circularon durante la última Copa del Mundo, especialmente en torno al seleccionado argentino. "Me enojan todas las teorías conspirativas que hubo porque parece que molesta que la Selección Argentina siga ganando títulos. Hay cosas con las cuales en la vida no se jode y en este Mundial se jodió con eso. En cada partido hubo una operación mediática diferente", expresó.

Con estas declaraciones, Tapia defendió tanto el rumbo que tomó la AFA en la organización de las competencias nacionales como el trabajo realizado alrededor de la Selección Argentina, al tiempo que rechazó las críticas y las teorías que surgieron durante el certamen mundialista.

💣🔥“Me enojan todas las teorías conspirativas que hubo porque parece que molesta que la Selección Argentina siga ganando títulos, hay cosas en las cuales en vida no se jode y en este Mundial se jodió con eso. En cada partido hubo una operación mediática diferente” - Chiqui Tapia https://t.co/ChcvQjCrTC pic.twitter.com/bvzIpHWBXW — PaseClave (@paseclave__) August 6, 2026

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