Estudiantes de La Plata concretó el regreso de Joaquín "Tucu" Correa que volverá a vestir la camiseta albirroja y afrontará su segundo ciclo en el club donde dio sus primeros pasos como futbolista profesional.

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El delantero de 31 años llegó este jueves a City Bell para realizarse la revisión médica y, una vez superados los estudios, firmará un contrato por dos temporadas. El atacante llega en condición de libre luego de finalizar su vínculo con Botafogo, por lo que el Pincha no deberá afrontar un costo por su pase y solo se hará cargo de su salario.

La Comisión Directiva trabaja contrarreloj para inscribir al atacante de cara a la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Universidad Católica, con el objetivo de que pueda estar a disposición del cuerpo técnico.

Correa inició su carrera en Estudiantes, donde debutó en la Primera División el 19 de mayo de 2012, con apenas 17 años, en un encuentro frente a Banfield. Su buen rendimiento le permitió dar rápidamente el salto al fútbol europeo.

Con este regreso, el conjunto platense suma experiencia y jerarquía para afrontar una segunda parte del año que tendrá como principal desafío la Copa Sudamericana, además de la competencia local.

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