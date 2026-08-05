La organización de la Copa Argentina confirmó la programación oficial de los octavos de final, estableciendo que Aldosivi enfrentará a Independiente Rivadavia el miércoles 26 a las 21:15 en el estadio de Banfield.

Ads

El encuentro se disputará en sede neutral y contará con transmisión televisiva para todo el país. De esta manera, el conjunto marplatense despejó las incógnitas en torno al día, horario y escenario de su compromiso eliminatorio.

En paralelo, la grilla de octavos de final incluye los siguientes cruces: Estudiantes de La Plata vs. Barracas Central el jueves 27 a las 19:00 (sede a confirmar); Platense vs. Instituto de Córdoba el jueves 27 a las 21:15 en el estadio Coloso Marcelo Bielsa; y Vélez Sarsfield vs. Boca Juniors el 2 de septiembre a las 21:15 (sede a confirmar).

Puede interesarte

Ads

Ads