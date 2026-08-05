Copa Argentina: confirmaron día, hora y sede para Aldosivi en octavos
El equipo marplatense enfrentará a Independiente Rivadavia en cancha de Banfield, mientras la organización oficializó el cronograma completo de los cruces de octavos de final.
La organización de la Copa Argentina confirmó la programación oficial de los octavos de final, estableciendo que Aldosivi enfrentará a Independiente Rivadavia el miércoles 26 a las 21:15 en el estadio de Banfield.
El encuentro se disputará en sede neutral y contará con transmisión televisiva para todo el país. De esta manera, el conjunto marplatense despejó las incógnitas en torno al día, horario y escenario de su compromiso eliminatorio.
En paralelo, la grilla de octavos de final incluye los siguientes cruces: Estudiantes de La Plata vs. Barracas Central el jueves 27 a las 19:00 (sede a confirmar); Platense vs. Instituto de Córdoba el jueves 27 a las 21:15 en el estadio Coloso Marcelo Bielsa; y Vélez Sarsfield vs. Boca Juniors el 2 de septiembre a las 21:15 (sede a confirmar).